هدف التأهل سجله ريتسو دوان (57 من ركلة جزاء).

وسيواجه منتخب "الساموراي" في نصف النهائي الاثنين على استاد هزاع بن زايد المتأهل من مباراة إيران والصين التي تلعب لاحقا.

على ملعب آل مكتوم بدبي، شهدت المواجهة تشويقا وفرصا عديدة من الجانبين لعل أبرزها كانت للمنتخب الياباني عبر تاكيهيرو تومياسو الذي كاد من راسية أن يفتتح النتيجة لكن براعة الحارس الفيتنامي دانغ فان لام انقذت الموقف.

وألغى الحكم الاماراتي محمد عبد الله حسن مهد هدفا للمنتخب الياباني بعد الاستعانة بتقنية الفيديو التي ابانت لمس مايا يوشيدا الكرة بيده قبل ولوجها الشباك (دق 24).

وكاد المنتخب الفيتنامي أن يتقدم في النتيجة عندما استغل كوانغ هاي نغوين خطأ فادحا للياباني يوشيدا وسدد بقوة لكن الحارس الياباني شويتشي غوندا يتصدى ببراعة وينقذ فريقه من هدف محقق (39).

وقبل نهاية الفترة الأولى اتيحت لمنتخب اليابان فرصة جيدة عبر تاكومي مينامينو الذي سدد من قريب على مرمى الفيتنام لكن الحارس دانغ فان يتصدى بشجاعة.

وفي الشوط الثاني واصل المنتخب الياباني ضغطه الذي أسفر عن ركلة جزاء لم يحتسبها الحكم الا بعد الاستعانة بتقنية الفيدو ونجح المهاجم الياباني ريتسو دوان (57).

وفي مشواره نحو الدور نصف النهائي، حقق منتخب اليابان انتصارات باهتة في دور المجموعات بالفوز على تركمانستان وعُمان وأوزبكستان بفارق هدف وحيد، وفي الدور ثمن النهائي، فاز المنتخب الياباني على السعودية بهدف دون.

ويأمل منتخب "الساموراي" في التتويج باللقب الآسيوي للمرة الخامسة بعد أعوام (1992 و2000 و2004 و2011).



أبرز أحداث اللقاء

نهاية المباراة بفوز صعب لليابان على فيتنام.

هدف اول لليابان دق57: الحكم الاماراتي يستعين بتقنية المساعدة بالفيديو ومنح ركلة جزاء لليابان بعد تدخل المدافع الفيتنامي بوي تيان دونغ على المهاجم الياباني ريتسو دوان و الاخير ينبري لها بنجاح.

رغم توافر الفرصة التهديفية من الجانبين، انتهت الفترة الأولى من المواجهة بين اليابان وفيتنام على نتيجة التعادل السلبي.

دق 45+2: تاكومي مينامينو يصوب من مسافة قريبة والحارس الفيتنامي دانغ فان لام يصد الكرة بكل شجاعة.

فرصة خطيرة لفيتنام دق 39: يوشيدا يرتكب خطأ فادحا امام مرماه والفيتنامي كوانغ هاي نغوين يستغل الوضع ويسدد بقوة لكن الحارس الياباني شويتشي غوندا يتصدى ببراعة وينقذ فريقه من هدف محقق.

دق 29: راسية تاكيهيرو تومياسو المتقنة يصدها ببراعة الحارس الفيتنامي دانغ فان لام.

دق: 28: هجمة سريعة من منتخب فيتنام قادها نجويين كونغ فونغ وسدد كرة قريبة من المرمى الياباني.

هدف ملغى لليابان دق 24: تقنية الفيديو "الفار" المعتمدة في ربع النهائي تلغي هدفا اولا لليابان بعدما لمست الكرة يد مايا يوشيدا قبل أن تلج المرمى.

-صافرة البداية لهذه المواجهة أطلقها الحكم الاماراتي محمد عبد الله حسن مهد.

تشكيلتا الفريقين

08' 🇻🇳 1-0 🇯🇵 Keita Suzuki [OG]

12' 🇻🇳 1-1 🇯🇵 Seiichiro Maki

31' 🇻🇳 1-2 🇯🇵 Yasuhito Endo

53' 🇻🇳 1-3 🇯🇵 Shunsuke Nakamura

59' 🇻🇳 1-4 🇯🇵 Seiichiro Maki



The last #AsianCup encounter between these two sides saw an epic @jfa_samuraiblue comeback. XIs are in! 👇 pic.twitter.com/l5EBPxtF5p — #AsianCup2019 (@afcasiancup) January 24, 2019

أرقام قبل اللقاء