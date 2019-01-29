المعز علي: سوف نقاتل في مباراتنا مع اليابان ونعود بالكأس

أحمد النفيلي

واصل المعز علي مهاجم المنتخب القطري أداءه المتميز في بطولة كأس آسيا – الإمارات 2019 محققاً رقما قياسياً تاريخياً بعد أن سجل هدفه الثامن في البطولة معادلاً رقم أسطورة إيران علي دائي.

المعز مهاجم الأدعم ونجم الدحيل القطري أبهر الجميع في البطولة الحالية وتمكن من معادلة رقم دائي التاريخي الصامد منذ نهايات أمم آسيا عام 1996 والتي وبالمصادفة أقيمت في الإمارات أيضاً.

أهداف المعز الثمانية أحرزها بواقع هدف في لبنان ورباعية في كوريا الشمالية إضافة إلى ثنائية في مرمى المنتخب السعودي ثم هدف تاريخي في نصف النهائي في مرمى المنتخب الإماراتي.

تألق المعز في كأس أمم آسيا 2019 يعد امتداداً لتألقه لكأس أمم آسيا تحت 23 عاماً في الصين عام 2018 عندما توج هدافاً للبطولة برصيد 6 أهداف ليؤكد بذلك أنه نجم صاعد بقوة في سماء الكرة الآسيوية.

الانطلاقة من أكاديمية أسباير

وكان المعز البالغ من العمر 22 عاماً قد استهل مسيرته الكروية في نادي مسيمير قبل أن ينتقل سريعاً إلى أكاديمية أسباير الرياضية والتي بصمت عليه ووضح أثرها في التنشئة الفنية التي تلقاها، حيث ذهب منها للاحتراف في أوبن البلجيكي موسم (2014-2015) قبل أن ينتقل بين عدة أندية أوروبية أخرى أبرزها كولتروال ليونيزا الإسباني ثم عاد بعد ذلك إلى قطر حيث انضم إلى الدحيل وخاض حتى الآن 56 مباراة مع حامل لقب الدوري القطري، علماً بأنه مع منتخب بلاده الأول خاض 32 مباراة أحرز فيها 18 هدفاً.

وارتبط اسم المعز علي تماماً بمدرب المنتخب القطري، الإسباني فليكس سانشيز حيث حقق معه إنجاز الفوز بكأس آسيا تحت 19 عاماً في ميانمار قبل أن يحصل معه أيضاً على المركز الثالث في كأس آسيا عام 2018 في الصين.

وفي حالة ما إذا تمكن المعز من تسجيل هدف في مواجهة النهائي في البطولة أمام اليابان فإنه بذلك سينفرد بالرقم القياسي التاريخي للاعب أحرز أكثر عدد من الأهداف في بطولة واحدة.

وجاء رقم المعز التاريخي مساء الثلاثاء تتويجاً لمسيرة تاريخية في النسخة السابعة عشرة من البطولة حيث وصل المنتخب القطري إلى المباراة النهائية بدون أن تتلقى شباكه أي هدف محققاً رقماً قياسياً في تاريخ البطولة من حيث عدم تلقي أي أهداف (6 مباريات).

كما أن الفوز على الإمارات برباعية نظيفة هو ثاني أكبر فوز لمنتخب في نصف نهائي كأس أمم آسيا بعد فوز أستراليا على أوزباكستان (6-0) عام 2011.

كما سجل منتخب قطر 16 هدفاً دون رد في 6 مباريات لعبها في كأس آسيا 2019، أفضل فارق أهداف لمنتخب حالياً في دورة لكأس آسيا في تاريخ البطولة.

الأرقام تتحدث

شارك المعز علي منذ انطلاق البطولة وحتى الآن في 528 دقيقة.

أحرز 8 أهداف من إجمالي 14 تسديدة على المرمى منها 9 تصويبات بين القائمين والعارضة بواقع هدف كل 66 دقيقة.

سجل المعز 4 أهداف بالقدم اليمنى .

3 أهداف بالقدم اليسرى .

هدف بالرأس.

الثمانية أهداف أحرزها المعز من داخل منطقة الجزاء.



