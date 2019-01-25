في أبوظبي، وقع هدف الفوز القطري نجم خط الوسط عبد العزيز حاتم (79).

وسيتواجه "العنابي" في الدور نصف النهائي مع الفائز من المواجهة الأخيرة في الدور ربع النهائي والتي ستجمع منتخب أستراليا حامل اللقب بنظيره الإماراتي صاحب الضيافة.

قطر 1 - 0 كوريا الجنوبية.. ملخص أهداف وأبرز أحداث المباراة

نهاية المباراة

- دق 83: خوخي بوعلام أحد أبرز نجوم هذه الموقعة كاد يوقع الهدف الثاني من تسديدة ازدواجية رائعة تألق في صدها الحارس الكوري الجنوبي.

- دق 79: عبد العزيز حاتم يسدد قذيفة صاروخية مفاجئة تضرب المرمى الكوري في مقتل معلنة الهدف الأول للعنابي.

- دق 77: مخالفة حرة مباشرة خطيرة من الظهير الأيمن الكوري كيم جين سو تكفل القائم القطري بردّها.

- دق 72: قائد ونجم كوريا الجنوبية سون يفشل في استثمار سقوط طارق سلمان ورغم موقعه المناسب داخل المنطقة يسدد بين أحضان سعد الشيب.

- دق 50: أكرم عفيف قريب من افتتاح النتيجة غير أنّ تسديدته القريبة من داخل المنطقة وجدت الدفاع الكوري متيقظاً.

- دق 48: سعد الشيب يتألق في صد تسديدة كورية قوية بالقدم اليمنى لهوانغ أوي جو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول: 0-0

- دق 34: المنتخب الكوري الجنوبي يرد الفعل من تسديدة خطيرة علت فوق العارضة.

- دق 32: أكرم عفيف في أول محاولة قطرية من تسديدة مؤطرة ولكنها لم تشكل تهديداً حقيقياً على الحارس كيم سيونغ غيو.

استنتاج: نصف ساعة أولى في المواجهة لم تشهد أية فرص حقيقية من الجانبين القطري والكوري في ظل تحفظ واضح و"خجل" هجومي.

بداية المواجهة

قطر - كوريا الجنوبية.. تشكيلتا المنتخبين