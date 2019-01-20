وعلى استاد هزاع بن زايد في مدينة العين، بادر منتخب تايلاند بالتسجيل عبر سوباتشاي جايديد (31)، وعادل زهي شياو الكفة للصين (67) قبل أن يسجل لين غاو هدف الفوز للصينيين (71 من ركلة جزاء).

وستواجه الصين في الدور المقبل الفائز من مواجهة ايران وعمان التي تلعب لاحقا.

وأكدت الصين عقدتها لتايلاند في المباريات الرسمية، بعدما سبق لها الفوز في ثلاث مباريات بينهما في تصفيات كأس العالم، وتعادلا صفر-صفر في اللقاء الذي اقيم بينهما في نهائيات كأس آسيا 1992.

بدورها، فشلت تايلاند في استكمال مشوارها الدرامي مع مدربها الموقت سيريساك يودياردثاي الذي حل بديلا للصربي ميلوفان رايفاتس الذي أقيل بعد الخسارة في المباراة الافتتاحية أمام الهند 1-4، حيث شقت طريقها بعدها بالفوز على البحرين 1-صفر والتعادل مع الإمارات 1-1 الى الدور الإقصائي للمرة الأولى منذ أن أحرزت المركز الثالث في نسخة 1972.