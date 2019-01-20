فرضت إيران واقعيتها على عمان وأقصتها بهدفين من دور الـ16 في كأس آسيا 2019 في كرة القدم، الأحد على استاد محمد بن زايد في أبو ظبي.

وسجل للفائز علي رضا جهانبخش (32) وأشكان ديجاغاه (41 من ركلة جزاء) لتحقق إيران أول فوز لها في الدور الاقصائي منذ 2004. وتبحث إيران عن لقبها الرابع في النهائيات بعد 1968 و1972 و1976، وهي تلتقي في ربع النهائي الصين الفائزة على تايلاند 2-1 الأحد أيضا.

وحصلت عمان على ركلة جزاء بعد 56 ثانية على بداية المباراة عندما عرقل سيد مجيد حسيني المهاجم الشاب محسن الغساني، سددها قائد الوسط المخضرم أحمد كانو وصدها ببراعة الحارس علي رضا بيرانفند.

وفي ظل استحواذ ايراني دون فرص خطيرة، ارتكب المدافع محمد المسلمي، صاحب الهدف الثالث في الوقت بدل عن ضائع ضد تركمانستان (3-1)، خطأ فادحا عندما حاول إعادة الكرة إلى حارس مرماه فايز الرشيدي فاقتنصها منه علي رضا جهانبحش وانفرد بالأخير قبل أن يسددها ارضية على يمينه (32).

وهذا الهدف الاول لجهانبخش، هداف الدوري الهولندي السابق ومهاجم برايتون الإنكليزي الحالي، في النهائيات بعد غيابه عن أول مباراتين بسبب إصابة لحقت به قبل انطلاق الدورة.

واحتج لاعبو عمان على ركلة جزاء قاسية احتسبها الحكم المكسيكي سيزار راموس بعد تدخل من رائد ابراهيم على مهدي طارمي، ترجمها قائد إيران المخضرم أشكان ديجاغاه في وسط المرمى هدفا ثانيا (41).

وعانت عمان في البطولة الحالية مع القرارات التحكيمية، اذ تلقت هدفا يابانيا من ركلة جزاء جدلية في الدور الاول ولم يحتسب لها الحكم ركلة مماثلة بسبب لمسة يد.

وحافظت ايران على تقدمها بهدفين، بعد صاروخ بعيد المدى من محسن الغساني، أبعده الحارس المتألق بيرانفند ببراعة الى ركنية (44).

في الشوط الثاني، أهدر أزمون هدفا محققا من مسافة قريبة والمرمى مشرع أمامه (52)، ثم تابع طارمي مسلسل اهدار الفرص بتسديدة قوية من داخل المنطقة أبعدها الرشيدي ببراعة (58)، رد عليها الغساني برأسية بجانب القائم الأيسر (64).

وبقيت ايران مسيطرة على الاستحواذ والفرص لتنتهي المباراة بثنائية مستحقة.

وقدمت إيران مستويات جيدة في دور المجموعات ففازت بسهولة على اليمن المتواضع 5-صفر بهدفين لطارمي، ثم بثنائية سردار أزمون على فيتنام، قبل أن تتعادل سلبا مع العراق بعد ضمان تأهلها، وهي تبحث عن تعويض خروجها المؤلم من ربع نهائي النسخة الأخيرة بركلات الترجيح على يد العراق.

بدوره، خاض منتخب عمان بقيادة مدربه الهولندي الخبير بيم فيربيك المباراة بعد نشوة التأهل للمرة الأولى في تاريخه للأدوار الإقصائية بعد خروج مبكر في 2004 و2007 و2015.

وساعد منتخب عمان تغيير نظام البطولة وتأهل 16 منتخبا الى الدور الثاني، نظرا لمشاركة 24 منتخبا للمرة الأولى.



شريط أحداث المباراة بالفيديو

نهاية المباراة بفوز المنتخب الإيراني وتأهله إلى ربع النهائي، مقابل خروج المنتخب العماني الذي قدم مباراة جيدة خاصة في الشوط الأول لكن الأخطاء الدفاعية كلفته الاستمرار في البطولة واكتفى بدور الـ 16.

- يتحكم المنتخب الإيراني في نسق المباراة ويقترب بين لحظة واخرى من تسجيل الهدف الثالث، إذ كاد طارمي أن يرفع الغلة لولا براعة الحارس العماني المميز فايز الرشيدي.

- النشيط محسن الغساني يرتقي برأسه فوق الجميع ويسدّد لكنه يجانب المرمى.

- الأخطاء الدفاعية العمانية مستمرة، مهدي طارمي يتلقى تمريرة طويلة ومن دون مراقبة يستلمها بصدره ويسدّدها بيمناه باتجاه المرمى، لكن المتألق فايز الرشيد يحولها إلى ركنية.

- الشوط الثاني يبدأ بخطأ دفاعي جديد من سعد سهيل كاد أن يستغله سردار أزمون ويضيف الهدف الثالث.

- نهاية الشوط الأول بتفوق المنتخب الإيراني الذي استغل أخطاء الدفاع العماني ونجح في تسجيل هدفين، في حين فشل رفاق القائد أحمد مبارك كانو في ترجمة فترات السيطرة التي أتيحت لهم إلى أهداف.

- أفضل لاعبي المنتخب العماني محسن الغساني يواصل محاولاته ويسدّد بقوة لكن الحارس علي رضا بيرانفاند أبدع في إبعادها إلى ركنية.

41 - الحكم المكسيكي يمنح إيران ركلة جزاء انبرى لتنفيذها بنجاح القائد أشكان ديجاغاه.

32 - علي رضا جهانبخش يستغل خطأ دفاعياً فادحاً من محمد المسلمي ويسجل الهدف الأول لإيران.

- مهدي طارمي يتسلل خلف الدفاع العماني ويتلقى تمريرة من سردار أزمون ثم سدّد بجانب المرمى.

- بندية كبيرة رسم المنتخب العماني استهلالية مباراته مع إيران وكاد أن يتقدم لكن الحظ أدار ظهره للقائد كانو.

- الرد الإيراني جاء من تسديدة لسردار أزمون جانبت مرمى الحارس العماني فايز الرشيدي.

- محسن الغساني يسقط داخل منطقة الجزاء والحكم المكسيكي يمنح عمان ركلة جزاء أضاعها أحمد مبارك كانو.

تشكيلتا المنتخبين