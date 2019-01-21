وتصدى راين حارس مرمى برايتون الانكليزي لركلتي ترجيح من أصل أربع سددها لاعبو اوزبكستان، ليضع أستراليا في ربع النهائي حيث ستواجه الفائز من مباراة الإمارات وقرغيزستان التي تقام لاحقاً.

وبعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي لجأ المنتخبان لركلات الترجيح، حيث نجح مارك ميلغيان وروبي كروز وأبوستولوس جيانو وماثيو ليكي في التسجيل لأستراليا واخفق عزيز بيهيتش، في حين سجل لأوزبكستان أوتابيك شوكوروف واكرومغون عليباييف وأخفق اسلوم تختاخودجايف ومارات بيكماييف.

وأكدت أستراليا تفوقها التاريخي على أوزبكستان بعدما هزمتها سابقاً في ثلاث مواجهات اقيمت بينهما في تصفيات كأس العالم 2010 ذهاباً 1-صفر وإياباً 2-صفر، وسجلت النتيجة الأكبر باكتساح منافستها 6-صفر في نصف نهائي كأس آسيا 2011.