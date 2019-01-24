اتحاد الكرة البحريني يحل الجهازين الفني والإداري

وكان المنتخب البحريني خسر من كوريا الجنوبية 1-2 بعد التمديد، بعد حلوله ثالثا في مجموعته اثر تعادله مع الإمارات 1-1، وخسارته من تايلاند صفر-1 وفوزه على الهند 1-صفر.

ونقل الاتحاد عن بن خليفة "حل الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني جاء على ضوء النتائج الأخيرة للمنتخب في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 والتي خرج فيها المنتخب من دور الستة عشر بخسارته من كوريا الجنوبية".

وأشار إلى أن إعادة تعيين الأجهزة الإدارية والفنية للمنتخب الوطني الأول سيعلن عنها اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، مقدما شكره لكافة المدربين والإداريين الذين عملوا مع المنتخب الوطني الأول طوال الفترة الماضية.

وكان المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب قال بعد خسارة كوريا الجنوبية "عقدي ينتهي بعد أسبوع فقط ولا أدري كيف ستجري الأمور، حتى الآن لم أتحدث مع مسؤولي الاتحاد ولا أعرف ما سيحدث".

