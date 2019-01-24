العربية
English
Français
كأس آسيا - الإمارات 2019
كأس آسيا - الإمارات 2019

اتحاد الكرة البحريني يحل الجهازين الفني والإداري

من قبل

أعلن رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم علي بن خليفة آل خليفة عن حل الجهازين الفني والإداري للمنتخب البحريني، بعد خروجه من الدور الـ16 من منافسات كأس آسيا - الإمارات 2019.

AFP

وكان المنتخب البحريني خسر من كوريا الجنوبية 1-2 بعد التمديد، بعد حلوله ثالثا في مجموعته اثر تعادله مع الإمارات 1-1، وخسارته من تايلاند صفر-1 وفوزه على الهند 1-صفر.

ونقل الاتحاد عن بن خليفة "حل الجهازين الفني والإداري للمنتخب الوطني جاء على ضوء النتائج الأخيرة للمنتخب في بطولة كأس الأمم الآسيوية 2019 والتي خرج فيها المنتخب من دور الستة عشر بخسارته من كوريا الجنوبية".

وأشار إلى أن إعادة تعيين الأجهزة الإدارية والفنية للمنتخب الوطني الأول سيعلن عنها اتحاد الكرة خلال الفترة المقبلة، مقدما شكره لكافة المدربين والإداريين الذين عملوا مع المنتخب الوطني الأول طوال الفترة الماضية.

وكان المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب قال بعد خسارة كوريا الجنوبية "عقدي ينتهي بعد أسبوع فقط ولا أدري كيف ستجري الأمور، حتى الآن لم أتحدث مع مسؤولي الاتحاد ولا أعرف ما سيحدث".
 

كأس آسيا 2019 البحرين
السابق اليابان أول المتأهلين لنصف الن
اقرأ
اليابان أول المتأهلين لنصف النهائي بعد الفوز الصعب على فيتنام
التالي ماذا قال فيليكس سانشيز عن مواج
اقرأ
ماذا قال فيليكس سانشيز عن مواجهة كوريا الجنوبية ؟

آخر الأحداث