كوديرميتوفا إلى نصف نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز من قبل beIN SPORTS February 16, 2023 17:28 5:50 دقيقة بلغت الروسية فيرونيكا كوديرميتوفا نصف نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس بعد إقصائها المصنفة الرابعة الأمريكية كوكو غوف من ربع النهائي بالفوز عليها 2 - 1. تقارير إخبارية بطولة قطر توتال المفتوحة للتنس كوكو غوف فيرونيكا كوديرميتوفا -آخر الفيديوهات 5:50 دقيقة كوديرميتوفا إلى نصف نهائي بطولة قطر توتال إنرجيز 0:41 دقيقة ألكاراث يصعد إلى ربع النهائي 0:47 دقيقة كونتي باقٍ في إيطاليا لمواصلة التعافي 0:32 دقيقة بدء توافد أندية منطقة غرب آسيا إلى الدوحة 0:57 دقيقة سكالوني يوافق على تمديد عقده مع الاتحاد الأرجنتيني 1:01 دقيقة إل ناسيونال الإكوادوري يبلغ الدور التمهيدي الثاني 3:06 دقيقة مباراة واعدة بين يوفنتوس ونانت 1:26 دقيقة كاستيرا : "لوغريت لم يعد يملك الشرعية" 3:13 دقيقة إشبيلية لتأكيد تحسنه الطفيف 1:33 دقيقة ليفاندوفسكي: "مواجهة يونايتد ستكون تحدياً كبيراً"