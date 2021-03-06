تصوير: سامر الرجال

كفيتوفا المصنفة العاشرة على العالم والرابعة على البطولة تفوقت بسهولة في النهائي بواقع 6-2 في المجموعة الأولى و6-1 في الثانية.

وخاضت كفيتوفا مباراتها النهائية الثالثة في بطولة قطر توتال، بعد أن تغلبت على موغورزا نفسها في نهائي 2018، بمجوعتين لواحدة ثم التعرض للهزيمة في نهائي 2020 على يد البيلاروسية آرينا سابالينكا.

وكانت كفيتوفا بلغت النهائي بعد تفوقها في النصف نهائي على الأميركية جيسيكا بيغولا الجمعة، فيما استفادت موغوروسا من يوم راحة بعد انسحاب البيلاروسية فيكتوريا آزارينكا قبل مواجهتهما بسبب آلام في الظهر.

ولم تحتج كفيتوفا لأكثر من ساعة وثلاث دقائق لتخطي منافستها حاملة لقبين في بطولات الغراند سلام، لتتوج بلقبها الثامن والعشرين في مسيرتها الاحترافية والأول منذ قرابة العامين وتحديدًا منذ دورة شتوتغارت الألمانية عام 2019.