شفيونتيك في تصريح حصري لـ beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS February 24, 2022 10:16 1:09 دقيقة قالت البولندية إيغا شفيونتيك إنها قادرةٌ على تحقيق نتيجة جيدة في النسخة الحالية من بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس وذلك في تصريح حصري لـ beIN SPORTS. مقابلات إيغا شفيونتيك بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس -آخر الفيديوهات 2:58 دقيقة مباراة برشلونة ونابولي – التغطية الخاصة 1:09 دقيقة شفيونتيك في تصريح حصري لـ beIN SPORTS 0:37 دقيقة ريال مدريد يفتتح أكاديمية في مسقط 0:57 دقيقة فيليكس: "قدّمنا مباراة جيّدة" 3:34 دقيقة مانشستر يونايتد يخطف التعادل من أتلتيكو مدريد 5:08 دقيقة موقعة بنفيكا وأياكس تنتهي على وقع التعادل 4:35 دقيقة ليفربول يتجاوز ليدز بنصف دزينة وصلاح يتألق 0:41 دقيقة كوتون سبورت يعود بنقطة من ملعب أوتو دويو 0:55 دقيقة فالكاو يتحدث عن فترته السابقة في الليغا 0:45 دقيقة ليدز يحدد هوية الجماهير المعتدية على إيلانغا