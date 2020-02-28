سابالينكا تكشف عن سر فوزها على سفيتلانا في قطر توتال من قبل beIN SPORTS February 28, 2020 16:47 1:25 دقيقة مقابلات سفيتلانا كوزنتسوفا بطولة قطر توتال المفتوحة لكرة المضرب أرينا سابالينكا -آخر الفيديوهات 1:25 دقيقة سابالينكا تكشف عن سر فوزها على سفيتلانا 0:24 دقيقة الزمالك (0) - (0) الترجي - التغطية الخاصة 6:38 دقيقة تعرف على نتائج قرعة ثمن نهائي الـ"يوروبا ليغ" 2:09 دقيقة صدام قوي بين الرجاء و ضيفه مازيمبي 1:45 دقيقة قمة مرتقبة بين الزمالك وحامل اللقب الترجي 1:06 دقيقة ليكرز يعمق جراح ووريرز 0:42 دقيقة إيقاف السباح الصيني يانغ ثماني سنوات 0:27 دقيقة نادال إلى نصف نهائي أكابولكو 1:50 دقيقة أحداث اليوم في 90 ثانية 3:53 دقيقة أولمبياكوس يقصي أرسنال ويبلغ ثمن النهائي