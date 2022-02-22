المهندي يتحدّث عن تحدّي تنظيم بطولتين متتاليتين من قبل beIN SPORTS February 22, 2022 20:26 1:00 دقيقة قال سعد المهندي مدير بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس في تصريح لـbeIN SPORTS إن إقامة بطولتين متتاليتين تابعتين لرابطتي لاعبي ولاعبات التنس المحترفين يمثّل تحدياً من نوع خاص أمام المنظمين، مضيفاً أن استقطاب أسماء كبيرة يساعد على جذب الجماهير. مقابلات بطولة قطر توتال إنرجيز المفتوحة للتنس قطر توتال المفتوحة سعد المهندي -آخر الفيديوهات 1:19 دقيقة كلوب يؤكّد غياب جوتا وفيرمينو عن مواجهة ليدز 0:57 دقيقة داكي: بطولة قطر توتال إنرجيز تشهد تنافساً كبيراً 1:05 دقيقة مباراة تشيلسي (1) وليل (0) والتغطية الخاصة 1:00 دقيقة المهندي يتحدّث عن تحدّي تنظيم بطولتين متتاليتين 0:31 دقيقة أتلتيكو يعلن غياب قائده كوكي عن مباراة يونايتد 0:29 دقيقة أزارينكا تنسحب من بطولة قطر توتال إنرجيز 0:33 دقيقة سابالينكا تبلغ ثالث أدوار بطولة قطر توتال إنرجيز 1:46 دقيقة دجوركاييف يتوقّع مستوى مميّز في مونديال قطر 2:26 دقيقة مبنى 2022...أيقونة مونديالية في قلب الدوحة 0:35 دقيقة نزال مرتقب بين تايسون فيوري وديليان وايت