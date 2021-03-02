تصوير - سامر الرجال

وتمكنت كيز من إنهاء المجموعة الأولى لفائدتها بواقع ستة أشواط لأربعة، قبل أن تواصل نهجها الهجومي في المجموعة الثانية منهية إياها بسهولة بنتيجة ستة أشواط لواحد.

وضربت كيز موعدا في الدور الثاني مع اليونانية ماريا ساكاري التي كانت تغلبت على المصرية ميَّار شريف المشاركة ببطاقة دعوة صفر-6 و3-6 الاثنين.

بدورها تمكنت الروسية أناستاسيا بافليوتشينكوفا من العبور إلى الدور الثاني عقب تغلبها على التشيكية كريستينا بليشكوفا بمجموعيتن دون مقابل.

المجموعة الأولى انتهت لمصلحة اللاعبة بافليوتشينكوفا بواقع ستة أشواط لشوطين. أما في المجموعة الثانية فلم يختلف المشهد حيث واصلت بافليوتشينكوفا تحكمها في مجريات اللقاء منهية المجموعة بستة أشواط لثلاثة.

وحسمت اليابانية ميساكي دوي مواجهتها مع الصينية سايساي جينغ في صالحها 6-4 و6-3 لتضرب موعدا مع سفيتولينا في الدور الثاني.

وبلغت الدور الثاني أيضا الألمانية لاورا سيغموند الصاعدة من التصفيات بتغلبها على الكازخستانية إيلينا ريباكينا 7-6 (9-7) و7-6 (7-5).

وفي الدور الثاني، تلعب سيغموند مع البيلاروسية فيكتوريا أزارنكا الثامنة والمشاركة ببطاقة دعوة، وبافليوتشنكوفا مع كفيتوفا.