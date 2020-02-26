آشلي بارتي تتأهل دون أن تلعب

فراس بن أحمد

تصوير: سامر الرجال

وحجزت اللاعبة الأسترالية مقعدها في الدور القادم بعد أن أعلنت الكازاخية إيلينا ريباكينا، المصنفة 17 عالمياً، انسحابها من البطولة بسبب أوجاع في أعلى الفخذ.

وبلغت آشلي بارتي ثمن النهائي بفوزها أمس الثلاثاء على الألمانية لاورا سيغيموند 6-3 و6-2.

وبلغت اللاعبة المصنفة أولى على العالم هذا العام نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة لكرة المضرب، أولى دورات الغراند السلام، إلا أنها انهزمت أمام الأميركية صوفيا كينين، الخامسة عالمياً والمتوجة ببطولة أستراليا 2020، والتي غادرت قطر توتال من الدور الثاني بخسارتها أمام الأوكرانية دايانا ياستريمسكا.

وتعد الأسترالية المتوجة بلقب رولان غاروس في عام 2019، ثاني دورات الغراند سلام، مرشحة بارزة للتتويج بالنسخة الحالية من بطولة قطر توتال.