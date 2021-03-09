تصوير - سامر الرجال

بلغ لويد هاريس الدور الثاني من بطولة قطر إكسون موبيل للتنس 2021 بفوزه المفاجئ على السويسري ستانيسلاس فافرينكا بمجموعتين لواحدة اليوم الثلاثاء.

وجاء انتصار هاريس بواقع 7-6 (7-3) و6-7 (6-8) و7-5.

وودّع السويسري، الفائز بثلاثة ألقاب كبرى خلال مسيرته (أستراليا المفتوحة عام 2014 ورولان غاروس 2015 وفلاشينغ ميدوز 2016)، والذي عانى كثيراً من الإصابات المتكررة التي لاحقته في السنوات الماضية، البطولة من الباب الصغير إذ انتهى مشوار المصنف سابعا في الدورة على يد الجنوبي إفريقي الصاعد من التصفيات.

وتكرّر سيناريو مشاركته الأسبوع الماضي في دورة روتردام حين سقط عند العقبة الأولى على يد الروسي كارن خاتشانوف، ليضيف ابن الـ35 عاما هذه النتيجة إلى خروجه من الدور الثاني لبطولة أستراليا المفتوحة.

وفي مباراة أخرى، بلغ البلجيكي ديفيد غوفان المصنف سادسا في البطولة الدور الثاني بفوزه على الصربي فيليب كرايينوفيتش بمجموعتين نظيفتين بواقع 6-4 و6-4.

