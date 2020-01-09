كيسمانوفيتش في لقاء خاص وحصري مع beIN SPORTS من قبل beIN SPORTS January 9, 2020 18:09 3:30 دقيقة شاهد اللقاء الحصري والخاص للاعب الصربي ميومير كيسمانوفيتش الذي يقدم عروضاَ كبيرة ورائعة في بطولة قطر "اكسون موبييل" المفتوحة لكرة المضرب. -آخر الفيديوهات 3:30 دقيقة كيسمانوفيتش في لقاء خاص وحصري مع beIN SPORTS 1:50 دقيقة جين كارلو يتحدّث عن تجهيز الأرضية بعد الأمطار 4:51 دقيقة فانتازي الـ"بريميرليغ" - الحلقة التاسعة 0:38 دقيقة مدفيديف وكيريوس يمنحان التأهل لروسيا وأستراليا 3:10 دقيقة تعادل إيجابي مثير بين قطر وسوريا 0:47 دقيقة ساينز يعزز صدارته لترتيب السائقين في رالي داكار 4:39 دقيقة باريس سان جيرمان يدك شباك سانت إتيان بسداسية 3:29 دقيقة مواجهة ليستر وآستون فيلا تنتهي بالتعادل 2:06 دقيقة موتي: "كنت أشاهد راونيتش على التلفزيون !" 0:40 دقيقة الفرنسي موتي يفاجئ راونيتش