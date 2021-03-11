تصوير - سامر الرجال

ويلتقي فريتز المصنف 33 عالميًا، السويسري روجيه فيدرر المصنف ثانيًا في الدورة أو الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.

وكان فيدرر عاد الأربعاء إلى منافسات الكرة الصفراء من الباب الكبير بعد غياب 13 شهرًا لخضوعه لجراحتين في ركبته، بفوزه في الدور الثاني على البريطاني دانيال إيفانز.

وقال فريتز بعد الفوز "أشعر بحال جيدة، حققت العديد من الانتصارات الصعبة وهذا مهم لأدائي، خرجت من الضغط وقمت بعمل جيد لذا يجب ان أستمر على هذا النحو".

وعن عودة فيدرر قال الأميركي "من الرائع أن يعود، شعرنا وأنه مضى وقت طويل منذ غيابه".