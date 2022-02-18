شابوفالوف يعبّر عن سعادته بالمشاركة في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس من قبل beIN SPORTS February 18, 2022 17:24 1:17 دقيقة أعرب الكندي دينيس شابوفالوف عن سعادته بالمشاركة في بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس مُعرباً عن أمله في أن تكون خير انطلاقة لموسمه في العام الجديد وذلك في حوار حصري مع beIN SPORTS. مقابلات قطر إكسون موبيل دينيس شابوفالوف -آخر الفيديوهات 0:38 دقيقة المهر "الميراج" يفوز بكأس الخليج 0:40 دقيقة تتويج هام للجواد "باو ألتو" 0:45 دقيقة يورغن كلوب يُشيد بمحمد صلاح 0:35 دقيقة أغوت يضرب موعداً مع باسيلاشفيلي في النهائي 1:21 دقيقة دجوكوفيتش لا يحمل أي ضغينة ضدّ أستراليا 0:33 دقيقة تأجيل مباراة بورنموث ونوتنغهام فورست 1:17 دقيقة شابوفالوف في لقاء حصري مع beIN SPORTS 0:26 دقيقة باسيلاشفيلي يبلغ نهائي بطولة قطر إكسون موبيل 0:42 دقيقة لا وجود لصراع بين ماغواير ورونالدو 2:25 دقيقة تعادل الهلال والأهلي بلا أهداف