خاتشانوف المصنف السادس في البطولة عانى في المجموعة الأولى أمام مقارعة ماكدونالد لكنه أفلح في كسبها في شوط كسر التعادل، غير أن المجموعة الثانية كانت أسهل عليه حيث انتزعها بستة أشواط لثلاثة ليحجز مكانه في الدور الثاني.
خاتشانوف إلى ثاني أدوار بطولة قطر إكسون موبيل
خاتشانوف المصنف السادس في البطولة عانى في المجموعة الأولى أمام مقارعة ماكدونالد لكنه أفلح في كسبها في شوط كسر التعادل، غير أن المجموعة الثانية كانت أسهل عليه حيث انتزعها بستة أشواط لثلاثة ليحجز مكانه في الدور الثاني.
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