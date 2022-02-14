خاتشانوف المصنف السادس في البطولة عانى في المجموعة الأولى أمام مقارعة ماكدونالد لكنه أفلح في كسبها في شوط كسر التعادل، غير أن المجموعة الثانية كانت أسهل عليه حيث انتزعها بستة أشواط لثلاثة ليحجز مكانه في الدور الثاني.

