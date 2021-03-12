تصوير: سامر الرجال

وتمكن باوتيستا أغوت، المتوّج باللقب في عام 2019 عقب فوزه في النهائي على التشيكي توماس بيرديتش، من حسم المواجهة أمام الروسي، الذي حصد اللقب الفرنسي أمام كورينتان موتي في السنة الماضية، بنتيجة 6-3 و6-3.

واحتاج باوتيستا أغوت إلى ساعة و14 دقيقة كي يحسم مواجهته مع حامل اللقب بعدما نجح في كسر إرسال ابن الـ23 عاماً والمصنف ثامناً عالمياً أربع مرات من أصل خمس فرص أتيحت له في اللقاء.

وسيلاقي باوتيستا أغوت في النهائي الفائز من مواجهة الأميركي تايلور فريتز أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي.