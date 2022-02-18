وحسم باوتيستا أغوت، الثاني في البطولة، المواجهة أمام الروسي، المصنف 27 عالمياً، بمجموعتين لواحدة 2-6 و6-3 و7-5 في ساعتين ونصف.

ويلاقي الإسباني في المشهد الختامي الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي في تكرار لنهائي النسخة الماضية والتي توّج بها الجورجي.

