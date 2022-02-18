وحسم باوتيستا أغوت، الثاني في البطولة، المواجهة أمام الروسي، المصنف 27 عالمياً، بمجموعتين لواحدة 2-6 و6-3 و7-5 في ساعتين ونصف.
ويلاقي الإسباني في المشهد الختامي الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي في تكرار لنهائي النسخة الماضية والتي توّج بها الجورجي.
وحسم باوتيستا أغوت، الثاني في البطولة، المواجهة أمام الروسي، المصنف 27 عالمياً، بمجموعتين لواحدة 2-6 و6-3 و7-5 في ساعتين ونصف.
ويلاقي الإسباني في المشهد الختامي الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي في تكرار لنهائي النسخة الماضية والتي توّج بها الجورجي.
أقوى المنافسات ، beIN SPORTSاشترك