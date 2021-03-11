تصوير - سامر الرجال

ودّع السويسري روجر فيدرر المصنف أول عالميا سابقا بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة للتنس من مباراته الثانية بخسارته أمام الجورجي نيكولوز باسيلاشفيلي 6-3 و1-6 و5-7 الخميس في ساعة و50 دقيقة في ربع النهائي.

وكان أسطورة الكرة الصفراء الذي سيحتفل بعيد ميلاده الـ40 في آب/أغسطس المقبل، عاد إلى المنافسات من الباب الكبير بعد غياب نحو سنة لخضوعه لجراحتين في ركبته، بتحقيقه لفوزه الأول أمام البريطاني دانيال إيفانز في الدور الثاني الأربعاء.

وأعفي فيدرر المصنف ثانيا من خوض الدور الأول للدورة التي توج بلقبها ثلاث مرات أعوام 2005 و2006 و2011، وذلك على غرار المصنفين الأربعة الأوائل.

ونتيجة خضوعه لعمليتين جراحيتين في الركبة، تزامناً مع توقف المنافسات العام الماضي لأشهر طويلة بسبب تفشي فيروس كورونا، لم يخض فيدرر أي مباراة منذ خسارته في نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، أولى بطولات الغراند سلام، أمام الصربي نوفاك دجوكوفيتش المصنف أول عالمياً في كانون الثاني/يناير 2020.

وهو الفوز الأول لباسيلاشفيلي على فيدرر في مباراتين جمعتا بينهما حتى الآن حيث ثأر لخسارته أمامه في الدور الأول لبطولة أستراليا المفتوحة عام 2016.

ويلتقي باسيلاشفيلي في الدور المقبل مع الأميركي تايلور فريتز الفائز على الكندي دينيس شابوفالوف الرابع في الدورة 5-7 و6-3 و7-5.

واستهل فيدرر المباراة بأفضل طريقة ممكنة فكسر إرسال باسيلاشفيلي في الشوط الرابع ليتقدم 3-1، وسنحت للأخير فرصتان لرد التحية للسويسري بيد أنه أهدرهما لينجح فيدرر في حسم الشوط في صالحه والتقدم 4-1، ثم 5-2 قبل أن ينهيها في صالحه 6-3 في 37 دقيقة.

وضرب باسيلاشفيلي بقوة في المجموعة الثانية وكسر إرسال فيدرر في الشوط الثاني ليتقدّم 2-صفر، ثم سنحت ثلاث فرص للسويسري لرد التحية في الشوط الثالث لكن دون جدوى ليتقدم الجورجي 3-صفر ثم 4-1 قبل أن يكسر إرسال السويسري للمرة الثانية في الشوط السادس ليتقدم 5-1 ثم كسب الشوط السابع لينهيها في صالحه 6-1 في 25 دقيقة.

واشتدت المنافسة بين اللاعبين في المجموعة الثالثة الحاسمة حتى الشوط الحادي عشر عندما كسر الجورجي إرسال فيدرر ليتقدم 6-5 ثم كسب الثاني عشر لينهيها في صالحه 7-5 ثم المباراة.