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دوري أبطال أوروبا
قطر إكسون موبيل

روبليف إلى ربع النهائي بعد انسحاب غاسكيه

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بلغ حامل اللقب الروسي أندري روبليف ربع نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة بعد انسحاب الفرنسي ريشار غاسكيه اليوم الأربعاء.

beIN SPORTS

تصوير - سامر الرجال

         
 

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