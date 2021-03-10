روبليف إلى ربع النهائي بعد انسحاب غاسكيه

من قبل beIN SPORTS March 10, 2021 12:55 بلغ حامل اللقب الروسي أندري روبليف ربع نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة بعد انسحاب الفرنسي ريشار غاسكيه اليوم الأربعاء.