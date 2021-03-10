روبليف إلى ربع النهائي بعد انسحاب غاسكيه من قبل beIN SPORTS March 10, 2021 12:55 بلغ حامل اللقب الروسي أندري روبليف ربع نهائي بطولة قطر إكسون موبيل المفتوحة بعد انسحاب الفرنسي ريشار غاسكيه اليوم الأربعاء. beIN SPORTS تصوير - سامر الرجال قطر إكسون موبيل ريشار غاسكيه أندريه روبليف السابق هاريس يُقصي فافرينكا ويبلغ ثان اقرأ التالي آخر الأحداث March 10, 2021 12:55 روبليف إلى ربع النهائي بعد انسحاب غاسكيه March 9, 2021 20:03 هاريس يُقصي فافرينكا ويبلغ الدور الثاني باقتدار March 9, 2021 17:51 الجزيري يؤكد صعوبة تجاوز الدور الأول March 9, 2021 16:54 الجزيري يعبر إلى ثاني أدوار بطولة قطر إكسون موبيل March 9, 2021 15:17 إيفانز يتجاوز شاردي ويضرب موعداً مع فيدرر March 8, 2021 21:55 مقابلة خاصة مع المايسترو روجر فيدرر March 8, 2021 20:04 قطر إكسون موبيل: باوتيستا يعبر من محطة أوبيلكا March 8, 2021 15:49 باسيلاشفيلي يتخطى عقبة ميلمان ويتأهل للدور الثاني March 8, 2021 14:52 كاراتسيف يتجاوز مبارك زايد ويصعد للدور الثاني March 8, 2021 11:30 فيدرر سعيد بعودته لميادين التنس من بوابة الدوحة