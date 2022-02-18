

وقال هاميلتون الجمعة من سليفرستون خلال كشف النقاب عن سيارة "دبليو 13" التي ستعيد فريق مرسيدس الى ألوانه الفضية الشهيرة بعد التسابق في الموسمين الماضيين باللون الأسود، إنّه "لم أقل أبداً بأني سأتوقف. أنا أحب ما أقوم به".



وزعمت تقارير أنّ هاميلتون يفكّر بالاعتزال بعدما حُرِمَ في نهاية الموسم الماضي من معادلة رقم الأسطورة الألمانية مايكل شوماخر والفوز باللقب العالمي الثامن، نتيجة قرار مثير للجدل اتخذه مدير السباقات في "فيا" مايكل ماسي بسحب سيارة الأمان واستكمال سباق أبوظبي رغم بقاء لفة على نهايته، ما سمح لمنافسه في ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن بتجاوزه في الأمتار الأخيرة والفوز بلقبه العالمي الأول.



وأقر هاميلتون الجمعة أنّها "كانت بالتأكيد فترة صعبة عليّ وكانت فترة احتجت فيها بالطبع إلى الابتعاد" عن الأضواء حيث التزم ابن الـ37 عاماً الصمت منذ السباق الإماراتي الذي أقيم في 12 كانون الأول/ديسمبر.



ودفع ماسي ثمن ما حصل في أبوظبي بعدما قرّر الاتحاد الدولي "فيا" الخميس تنحيته من منصبه ضمن سلسلة من القرارات الساعية إلى تجنب أي سيناريو مماثل في المستقبل.



وسيخوض هاميلتون الموسم الجديد الذي ينطلق من البحرين في 20 آذار/مارس، بصحبة زميل الجديد هو مواطنه جورج راسل القادم من وليامس ليحل بدلاً من الفنلندي فالتيري بوتاس المنتقل بدوره إلى ألفا روميو.



وقال هاميلتون إنّه "لامتياز كبير لي أن أعمل مع هذه المجموعة الكبيرة من الأشخاص. يراودك الشعور أنك بين أفراد عائلتك وليس هناك ما يضاهي ذلك".



