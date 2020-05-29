

ويعاني فريق وليامز حالياً في البطولة بعد أن كان من بين أفضل الفرق أداء ونتائج.

وأظهرت النتائج السنوية للشركة تراجع إيراداتها من فورمولا 1 إلى 95.4 مليون جنيه إسترليني (117.6 مليون دولار) في 2019 بعد أن كانت 130.7 مليون جنيه إسترليني في العام السابق.

وقالت الشركة: "يعكف مجلس إدارة شركة وليامز جراند بري القابضة على إجراء مراجعة لكافة الخيارات الاستراتيجية المتاحة أمام الشركة".

وأضافت الشركة: "إلى جانب خيارات أخرى فإنّ الخيارات التي تتم مراجعتها تتضمن الحصول على رأس مال جديد للشركة والتخلي عن حصة أقلية في أسهم الشركة أو التخلي عن حصة أغلبية في أسهم الشركة بما في ذلك إمكانية بيع الشركة بكاملها".

