انضمت جائزة البحرين الكبرى التي كانت مقررة في 22 آذار/مارس، الى السباقات المؤجلة ضمن بطولة العالم للفورمولا واحد على خلفية المخاوف من تفشي فيروس كورونا المستجد، بحسب ما أعلن المنظمون الجمعة.

وبعد إلغاء السباق الافتتاحي الذي كان مقررا في أستراليا هذا الأسبوع، أعلن المنظمون تباعا اليوم إرجاء سباقي البحرين (المرحلة الثانية) وفيتنام (المرحلة الثالثة التي كانت مقررة في الخامس من نيسان/أبريل)، علما بأن المرحلة الرابعة، جائزة الصين الكبرى على حلبة شنغهاي، كان قد أعلن إرجاؤها في سابقا مع بدء تفشي فيروس "كوفيد-19" الذي كانت مدينة ووهان الصينية بؤرته الأساسية.

