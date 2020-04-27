- 15 آذار/مارس: سباق جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن (ألغي)
- 22 آذار/مارس: سباق جائزة البحرين الكبرى في صخير (تأجل)
- 5 نيسان/أبريل: سباق جائزة فيتنام الكبرى في هانوي (تأجل)
- 19 نيسان/أبريل: سباق جائزة الصين الكبرى في شنغهاي (تأجل)
- 3 أيار/مايو: سباق جائزة هولندا الكبرى في تسانفورت (تأجل)
- 10 أيار/مايو: سباق جائزة اسبانيا الكبرى في برشلونة (تأجل)
- 24 أيار/مايو: سباق جائزة موناكو الكبرى في موناكو (ألغي)
- 7 حزيران/يونيو: سباق جائزة أذربيجان الكبرى في باكو (تأجل)
- 14 حزيران/يونيو: سباق جائزة كندا الكبرى في مونتريال (تأجل)
- 28 حزيران/يونيو: سباق جائزة فرنسا الكبرى في لو كاستيليه (ألغي)
- 5 تموز/يوليو: سباق جائزة النمسا في سبيلبرغ
- 19 تموز/يوليو: سباق جائزة بريطانيا الكبرى في سيلفرستون
- 2 آب/أغسطس: سباق جائزة المجر الكبرى في بودابست
- 30 آب/أغسطس: سباق جائزة بلجيكا الكبرى في سبا فرانكورشان
- 6 أيلول/سبتمبر: سباق جائزة إيطاليا الكبرى في مونتسا
- 20 أيلول/سبتمبر: سباق جائزة سنغافورة في مارينا باي
- 27 أيلول/سبتمبر: سباق جائزة روسيا الكبرى في سوتشي
- 11 تشرين الأول/أكتوبر: سباق جائزة اليابان الكبرى في سوزاكا
- 25 تشرين الأول/أكتوبر: سباق جائزة الولايات المتحدة الكبرى في أوستن
- الأول من تشرين الثاني/نوفمبر: سباق جائزة المكسيك الكبرى في مكسيكو سيتي
- 15 تشرين الثاني/نوفمبر: سباق جائزة البرازيل الكبرى في ساو باولو
- 29 تشرين الثاني/نوفمبر: سباق جائزة أبو ظبي الكبرى في ياس مارينا