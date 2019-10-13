وتقدم بوتاس على الألماني سيباستيان فيتل (فيراري) الثاني وزميله في مرسيدس البريطاني لويس هاميلتو الثالث.

والفوز هو الثالث لبوتاس هذا الموسم بعد سباقي أستراليا الافتتاحي واذربيجان في الجولة الرابعة، والسادس في مسيرته، ليقود فريقه مرسيدس الى احراز لقب الصانعين للمرة السادسة تواليا.

وقلص بوتاس بالتالي الفارق عن زميله هاميلتون إلى 64 نقطة مع تبقي أربعة سباقات حتى نهاية الموسم والمنافسة على 104 نقاط.

ومن الناحية الحسابية، يستطيع هاميلتون إحراز اللقب في سباق جائزة المكسيك الكبرى في حال فوزه وحصوله على النقطة الإضافية لأسرع لفة، من دون احتلال بوتاس المركزين الثاني أو الثالث.

وكان بوتاس انطلق من المركز الثالث في التجارب الرسمية الأخيرة التي أقيمت قبل سباق اليوم بثلاث ساعات بعد أن حال إعصار هاغيبيس دون إقامتها السبت وشهدت مفاجأة لفيراري بحلول سائقيها فيتل وشارل لوكلير في المركزين الأولين.

بيد أن بوتاس نجح في انتزاع المركز الأول عند الانطلاق الذي شهد اصطداماً بين سيارتي الهولندي ماكس فيرشتابن ولوكلير سرعان ما أدى إلى انسحاب الأول بسبب الاضرار التي لحقت بسيارته.

وقال بوتاس "أنا سعيد، سعيد جداً. الانطلاق من المركز الثالث لم يكن سهلاً. خضت سباقاً رائعاً ونجحت في انتزاع المقدمة ثم السيطرة على السباق بفضل السرعة الفائقة التي تميزت بها السيارة".

في المقابل اعترف فيتل بارتكابه خطأ عند الانطلاق بقوله "كان خطأي، خسرت الزخم في تلك اللحظة وتميزت مرسيدس بسرعة أكبر منا. كان الأمر صعباً اليوم الاحتفاظ بالمركز الثاني".

وكان فيتل محظوظاً لأن مراقبي السباق لم يعاقبونه على تحرك سيارته قليلاً قبل اطفاء الأضواء بالكامل قبل أن يحقق انطلاق متأخرة.

وبقي فيتل محاصراً بين سيارتي مرسيدس إلى أن دخل المرآب لتغيير إطارات سيارته في اللفة السابعة عشرة ولحق به بوتاس في اللفة التالية وخرج متقدماً عليه لكن متخلفاً عن زميله هاميلتون الذي اعتمد فريقه استراتيجية التوقف لمرة واحدة خلال السباق. بيد أن البريطاني الساعي إلى إحراز لقبه العالمي السادس اشتكى من تآكل إطارته في اللفة الثانية والعشرين فاضطر إلى تغييرها في اللفة ذاتها.

وبدأ هامليتون يضيق الخناق على فيتل صاحب المركز الثاني الذي دخل مرة جديدة إلى المرآب في اللفة الـ32 لتغيير إطارات فيراري وحذا حذوه بوتاس بعدها بخمس لفات ليتركا هاميلتون في صدارة السباق.

وتساءل هاميلتون عن كيفية التتويج بالسباق لا سيما بأن كان يدرك بانه يتعين عليه الدخول مجدداً إلى المرآب وتحدث إلى فريقه بالقول "قولوا لي ماذا يتوجب علي القيام به للفوز بالسباق".

وبالفعل دخل هاميلتون مرة جديدة في اللفة 43 وخرج وراء فيتل وحاول لتخطيه في اللفتين الأخيرتين لكن من دون جدوى ليكتفي بالمركز الثالث وكان عزاؤه تحقيق أسرع لفة في السباق وإحرازه نقطة إضافية.

وهنأ هاميلتون فريقه بإحراز لقب الصانعين بقوله "قمنا بجهود كبيرة على مدى السنوات السبع الأخيرة. قام الفريق بعمل رائع وأنا فخور كوني جزءاً من هذا الانجاز. آمل أن يحتفل الجميع اليوم".

وعما إذا كان يعتقد بإمكانية فوزه لولا استراتيجية فريقه خلال السباق أجاب هاميلتون "هذه النقطة ليست مهمة، إنه مجرد افتراض. فالتيري استحق الفوز وكل الأنظار متوجهة إلى المكسيك الآن".