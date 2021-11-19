وسجّل السائق الفنلندي أسرع لفة في دقيقة، وثلاث وعشرين ثانية، ومائة وثمانية وأربعين جزءً مئوياً، متقدماً على بيير غاسلي من فريق الفا تاوري الذي حلّ ثانياً. فيما جاء سائق ريد بول ماكس فيرشتابن في المركز الثالث بعدما كان قد تصدر التجارب الحرة الأولى.