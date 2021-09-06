الفريق الألماني ذكر في بيانه أن بوتاس صاحب 32 ربيعاً سينهي مشواراً ناجحاً رفقة ميرسيدس امتد للأعوام الخمسة الأخيرة، تمكن فيها من تحقيق وصافة السائقين مرتين والمركز الثالث مرتين، عدا عن مساهمته رفقة بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون في قيادة الفريق للفوز ببطولة الصانعين في المواسم الخمسة التي قضاها رفقة ميرسدس.

