وليامس يؤكد بقاء راسل ولطيفي معه في 2021



قال راسل في مؤتمر صحافي من حلبة هنغارورينغ في بودابست "سأبقى مع وليامس في 2021".



وينتهي عقد راسل البالغ 22 عاماً في نهاية 2021، لكن بصفته عضواً تابعاً لفريق مرسيدس، كان يمكن ترقيته لدى الصانع قبل ذلك التاريخ".



وشرح راسل: "لم تكن كلير (وليامس، مديرة الفريق) جاهزة للسماح لي بالرحيل".



ويشير بقاؤه في وليامس إلى احتفاظ مرسيدس بالنجمين بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس العام المقبل.



بدوره، تحدث لطيفي (25 عاماً) الذي استهل مشواره في عالم الفئة الأولى هذا الموسم، مشيراً إلى "عقد لعدة سنوات".



وأكد وليامس بعد المؤتمر الصحافي عبر موقع تويتر أنّه: "يتطلع لرؤية مواصلة عمل الشابين مع الفريق العام المقبل".



وانطلق موسم الفورمولا واحد في 5 تموز/يوليو المقبل بعد تأخير أكثر من ثلاثة أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد.