هاميلتون يشكر لاودا لإحضاره إلى مرسيدس

وقال هاميلتون في رسالة على موقع انستاغرام بعد وفاة لاودا الاثنين عن 70 عاما "لم أكن لأشارك مع هذا الفريق من دونك. صديقي، أجد صعوبة لتصديق رحيلك".

وتابع هاميلتون "سأفتقد أحاديثنا، ضحكاتنا، معانقاتنا بعد الفوز في السباقات. شرفني العمل معك خلال الأعوام السبعة الأخيرة"، شاكرا بطل العالم 3 مرات لأنه كان "الضوء الذي قادني في حياتي".

ولعب لاودا الذي كان رئيسا غير تنفيذي في مرسيدس، دورا رئيسا في إقناع هاميلتون بترك ماكلارين حيث توّج بلقب بطولة العالم عام 2008 والقدوم إلى مرسيدس في 2013.

وأحرز بعدها مع مرسيدس لقب البطولة في 2014 و2015 و2017 و2018، ويتصدر راهنا ترتيب البطولة قبل جائزة موناكو الكبرى التي تقام في نهاية هذا الأسبوع، متقدما بفارق 7 نقاط عن زميله الفنلندي فالتيري بوتاس.

وكان لاودا خضع العام الماضي لعملية زرع رئة، لكنه أسلم الروح ليل الإثنين على سرير في المستشفى الجامعي في مدينة زيوريخ السويسرية، محاطا بأفراد عائلته.

أحرز لاودا المولود في العاصمة النمساوية فيينا، بطولة العالم للفورمورلا وان ثلاث مرات (1975 و1977 مع فيراري، و1984 مع ماكلارين)، في مسيرة تحول خلالها إلى واحد من أساطير سباقات السرعة، أكان لمهارته على الحلبة، أو لقدرته على العودة إلى المنافسة بعد حادثه الشهير في 1976. نجا من الموت عندما تعرض على متن سيارته فيراري، لحادث مروع على حلبة نوربورغرينغ الألمانية، أدى إلى إصابته بحروق بالغة لم يمح الزمن آثارها من على وجهه.

