هاميلتون يشارك في تظاهرة ضد العنصرية في لندن

وهاميلتون هو السائق الوحيد من البشرة السمراء في بطولة العالم لسيارات فورمولا واحد وقد انضم الى المتظاهرين الذين يقومون بحملات مستمرة ضد العنصرية إثر مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد على يد شرطي ابيض في مدينة مينيابوليس.

وقال هاميلتون "ذهبت الى هايد بارك اليوم (الأحد) للمشاركة في التظاهرة السلمية وكنت فعلا فخورا بنفسي بعد أن رأيت العديد من الاشخاص من مختلف الأجناس والاصول يؤيدون هذه الحملة (بلاك لايفز ماتر)".

وكان هاميلتون أطلق لجنة للتنوّع تهدف الى جذب المزيد من السود نحو الرياضات الميكانيكية، خصوصا دراسة العلوم والتكنولوجيا والرياضيات.

وقال سائق فريق مرسيدس البالغ 35 عاما في مقابلة مع صحيفة "صنداي تايمز": "قاتلت ضد العنصرية خلال كامل مسيرتي، ألقيت أشياء علي عندما كانت أشارك في الكارتينغ، وبعض المشجعين قاموا بدهن وجوههم باللون الاسود مطلع مسيرتي في الفورمولا واحد عام 2007".

أضاف "برغم نجاحي في الرياضة، لا تزال القيود الحصرية في الفورمولا واحد حاضرة.. لا يكفي ان ينظر اليك كمثال جيد للتطور. هناك الالوف من الاشخاص الضالعين في هذه الصناعة، وهذه المجموعة بحاجة أن تكون أكثر تمثيلا للمجتمع".

وتابع حامل لقب بطولة العالم "انتهى وقت الابتذال والحجج الواهية. آمل في أن تؤدي لجنة هاميلتون إلى تغييرات حقيقية، ملموسة وقابلة للقياس".

وختم "عندما أنظر إلى الوراء، بعد عشرين عاما، اريد رؤية رياضة أصبحت متنوعة مثل العالم المعقد المتعدد الثقافات الذي نعيش فيه، بعد ان مَنحت عدة فرص لشاب خجول اسود من الطبقة العاملة في ستيفينيج".