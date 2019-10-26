هاميلتون وفيتل يتقاسمان الهيمنة في تجارب المكسيك

وسجل هاميلتون، متصدر بطولة العالم، أسرع لفة (4,304 كلم) خلال الجولة الأولى بزمن 1:17.327 دقيقة (خاض 25 لفة) أمام سائق فيراري الثاني شارل لوكلير من موناكو (1:17.446 د من 23 لفة)، وسائق ريد بول هوندا الهولندي ماكس فيرشتابن (1:17.461 د، 17 لفة).

وحل فيتل سادسا (1:18.218 د، 20 لفة) خلف سائق مرسيدس الثاني الفنلندي فالتيري بوتاس (1:18.005 د، 25 لفة).

وانتزع فيتل الصدارة في الجولة الثانية بتسجيله أسرع توقيت (1:16.607 د، 35 لفة) أمام فيرشتابن (1:16.722 د، 37 لفة) ولوكلير (1:17.072 د، 34 لفة).

وحل هاميلتون خامسا (1:17.570 د، 35 لفة) خلف زميله بوتاس (1:17.221 د، 39 لفة).

ويتصدر هاميلتون الترتيب العام للسائقين بفارق 64 نقطة عن بوتاس، وهو يملك فرصة حسم لقبه العالمي السادس الاحد في حال أنهى السباق بفارق 14 نقطة عن زميله.