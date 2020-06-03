مرسيدس يستعدّ للتفاوض مع هاميلتون لتجديد عقده

إلا أن وولف أشار إلى أن المحادثات مع هاميلتون لا تعني استبعاد إجراء محادثات مع الألماني سيباستيان فيتل بطل العالم أربع مرات، الذي سيترك فيراري نهاية الموسم الحالي.

وبعد أن عطّل فيروس كورونا المستجد انطلاق سباقات العام الحالي، من المتوقع أن تنطلق بطولة العالم من سباق النمسا في تموز/يوليو المقبل، وقال وولف في اتصال عبر تقنية الفيديو أنه يأمل في التوصل إلى اتفاق مع هاميلتون "قريباً جداً".

ويبدو البريطاني (35 عاماً) في طريقه لتجديد عقده مع مرسيدس إلا أن وولف أكد أن ما من مشاورات حتى الآن موضحاً "لم نتقابل خلال فترة الاقفال التام، كنا في مكانين مختلفين حول العالم ولكن على تواصل مستمر".

وتابع "لم نعمل على أي اتفاق بيننا ولكن هناك ثقة كبيرة، نحن سوياً منذ فترة طويلة ولم نضطر خلال تلك الفترة إلى الاطلاع على العقد وقراءة ما هو مكتوب لأن الاتفاق يأتي بشكل تلقائي".

وأشار إلى أنه "ما إن تبدأ المنافسات سنمضي وقتاً أكثر سوياً، نُخرج العقد من الدرج، نلقي نظرة على الأوقات، الأرقام، الحقوق ونأمل أن نتوصل إلى اتفاق قريباً جداً".

أما بالنسبة إلى احتمال انتقال فيتل إلى مرسيدس، قال وولف "من غير اللائق أن تقول لبطل العالم أربع مرات "لا" على الفور. تحتاج إلى التفكير في الأمر".

وتابع "في المقلب الآخر لدينا مجموعة رائعة وأنا سعيد جدا بسائقينا (هاميلتون والفنلندي فالتيري بوتاس) وجورج" راسيل، سائق ويليامز والذي هو جزء من "برنامج" مرسيدس.

من جهة أخرى، أكد النمساوي أنه ينوي البقاء مع فريق مرسيدس حاليًا بعد التقارير التي تحدثت عن عملية استحواذ في أستون مارتن، وهي شركة مساهم فيها. وعلّق "فيما يخص مستقبلي، لقد اشتريت أسهما في أستون مارتن كاستثمار مالي... ولكن مهامي التنفيذية لن تتغير في مرسيدس".

وتابع "أنا مدير فريق ومساهم (...) أخطط مع مرسيدس ولدي أفضل النوايا للبقاء هنا وهذا لن يتغير".

