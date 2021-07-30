مرسيدس يتهم ريد بول بمحاولة تشويه سمعة هاميلتون

وجاءت هذ الاتهامات عقب فشل الحظيرة النمساوية في الفوز بمراجعة عقوبة 10 ثوانٍ فُرضت على سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون بسبب اصطدام مثير للجدل مع سائق ريد بول ماكس فيرستابن في جائزة بريطانيا الكبرى في 18 الشهر الحالي.

وقال مرسيدس "بالإضافة إلى إنهاء هذا الحادث، نأمل أن يكون هذا القرار بمثابة نهاية لمحاولة منسقة من جانب الإدارة العليا لريد بول ريسينغ لتشويه السمعة الجيدة والنزاهة الرياضية للويس هاميلتون".

وكان ريد بول أعرب عن استيائه بعد حادثة حلبة سيلفرستون لأنه رأى أن لجنة الحكام تساهلت في العقوبة التي فرضتها على بطل العالم سبع مرات وأنه كان يستحق عقوبة أكثر قساوة، الأمر الذي لم يمنعه من تحقيق فوزه الـ 99 في مسيرته في حين كان فيرستابن يرقد في سرير في المستشفى.

ورغم عدم استئناف فريق ريد بول للقرار، وانقضاء المدة المسموحة لتقديم أي استئناف لتكون بذلك نتيجة السباق نهائية، إلاّ أنّ الفريق قرر تقديم طلب لمراجعة قرار العقوبة.

وبالمناسبة، عُقدت جلسة استماعية عشية انطلاق جائزة المجر الكبرى بحضور لجنة تحكيم سباق بريطانيا وبحضور ممثلين من مرسيدس وريد بول، وصدر قرار في وقت متأخر من مساء الخميس برفض طلب الحظيرة النمساوية وتثبيت فوز هاميلتون، ليقفل الملف من الناحية الرسمية ويشرّع على مصراعيه على الحلبات.

وستستأنف المعركة حامية الوطيس بين "السير" هاميلتون ثاني الترتيب العام، ومنافسه "ماد ماكس" المتصدر بفارق 8 نقاط (185 مقابل 177) عندما يخوضان غمار منافسات المرحلة الحادية عشرة من البطولة العالمية، على حلبة هنغارورينغ في العاصمة بودابست الأحد.