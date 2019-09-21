لوكلير ينطلق من المركز الأول أمام هاميلتون

وسينطلق لوكلير من المركز الأول في سباق الأحد في شوارع المدينة على حلبة "مارينا باي".

ويخوض لوكلير السباق منتشيا من تتويجه في سباقي بلجيكا وايطاليا الاخيرين، ما عزز مركزه الرابع في ترتيب السائقين.

وتقدم سائق إمارة موناكو (1:36.217 دقيقة) هاميلتون بطل العالم خمس مرات (1:36.408)، الالماني سيباستيان فيتل (فيراري) والهولندي ماكس فيرشتابن (ريد بول).

وبرغم تتويج فريق "الحصان الجامح"، للمرة الاولى هذا الموسم في آخر سباقين، لم يرشح النقاد بروزه مجددا على حلبة "مارينا باي" المتطلبة والمؤلفة من 23 منعطفا.

لكن لوكلير (21 عاما) وفيتل، بطل العالم اربع مرات، وجّها إنذاراً عنيفاً لفريقي مرسيدس وريد بول المرشحين للمنافسة في الدولة الاسيوية الصغيرة.

قال لوكلير الذي سينطلق من الخط الأول للسباق الثالث تواليا والخامس هذا الموسم وفي مسيرته القصيرة بالمجمل، "أنا سعيد جدا لمجريات اليوم. كانت لفة جيدة، لكني فقدت التركيز بضع مرات".

وتابع "يجب أن أشكر الفريق. جلبوا بعض الأمور التي عملت بشكل جيد. عملت بجهد بعد يوم جمعة سيء ولقد حصلت على المكافأة اليوم".

أما هاميلتون المتوج أربع مرات بسباق سنغافورة في 2009 و2014 و2017 و2018، فقال "لا أعرف أين صنع فيراري الفارق، لكنهم قاموا بعمل جيد".

وواصل "أنا سعيد جداً لأكون في الصف الأول معهم. يوم الغد قد يكون شرسا".

ويتصدر هاميلتون الذي حقق ثمانية انتصارات هذا العام، ترتيب السائقين بفارق 63 نقطة عن زميله الفنلندي فالتيري بوتاس (284 مقابل 221)، ويأمل بنهاية سباق سنغافورة الذي يقام ليلا الأحد في الاحتفاظ بلقبه الذي احرزه في العامين الماضيين، على أمل أن يتوج بنهاية الموسم باللقب العالمي للمرة السادسة في مسيرته.

وتخوّف منظمو السباق من الضباب الدخاني المتصاعد من حرائق الغابات في إندونيسيا، بيد أنّ الرؤية باتت أوضح في سماء سنغافورة.