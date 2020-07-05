لوكلير يعلن امتناعه عن الركوع قبل جائزة النمسا

ويؤكد ذلك التقارير عن تباين بين السائقين حول ما إذا كانوا سيجثون على ركبة واحدة قبل انطلاق السباق، في إشارة دعم لحركة "بلاك لايفز ماتر" ("حياة السود مهمة") التي اكتسبت زخما متزايدا في الآونة الأخيرة، بعد مقتل المواطن الأميركي الأسود جورج فلويد إثر توقيفه من قبل شرطي أبيض في مدينة مينيابوليس.

وتنطلق البطولة اليوم بعد تأخير أشهر بسبب فيروس كورونا المستجد. ويأتي السباق النمسوي بعد أسابيع من موجة عالمية واسعة من التحركات المناهضة للعنصرية التي طالت آثارها عالم الرياضة لاسيما كرة القدم.

وكتب لوكلير عبر مواقع التواصل الاجتماعي قبيل موعد انطلاق السباق على حلبة ريد بول رينغ "أؤمن أن ما يهم هي الوقائع والتصرفات في حياتنا اليومية، أكثر من اللفتات التي قد تكون مثيرة للجدل في بعض الدول".

وأضاف "لن أجثو، لكن ذلك لا يعني انني أقل التزاما من الآخرين في مكافحة العنصرية".

ويعد بطل العالم ست مرات، سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، من أبرز الأصوات الداعمة لمناهضة العنصرية في الفئة الأولى، علما بأنه الأسود الوحيد بين السائقين العشرين.



