لوكلير الأسرع في تجارب جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

على حلبة إيمولا، أسعد لوكلير حشود المشجعين الإيطاليين الذين كانوا يحتمون من رذاذ المطر المستمر مع سيطرة ثنائي فيراري الذي تقدم بطل العالم الهولندي ماكس فيرستابن سائق ريد بول.

وحقق لوكلير زمن 1:29.402 دقيقة متقدماً بـ0.877 ثانية عن ساينس و1.465 عن فيرستابن، في دليل واضح على تفوقه في الظروف الصعبة.

حل الدنماركي كيفن ماغنوسن سائق هاس رابعاً، أمام زميله الألماني ميك شوماخر، فيما اكتفى المكسيكي سيرخيو بيريس سائق ريد بول بالمركز السادس.

واستمرت معاناة البريطاني لويس هاميلتون سائق مرسيدس بعد أن اكتفى بطل العالم سبع مرات بالمركز الثامن عشر، مشتكياً من فقدان التماسك على الاطارات المتوسطة، فيما حل زميله ومواطنه جورج راسل عاشراً.

وتقام التصفيات في وقت لاحق اليوم.

وتشهد الجولة يوم السبت عودة سباق السبرينت الذي دُشّن الموسم الماضي.

وفي ظل وجود السبرينت، يتم تقديم التجارب الكلاسيكية (ضد الساعة) من السبت إلى الجمعة. تحدد نتيجتها مراكز الانطلاق في سباق السرعة السبت ومن ثم تحدد نتيجة هذا السباق على مسافة 100 كلم ومدة 30 دقيقة الانطلاق في سباق الأحد.

