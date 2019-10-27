لوكلير أول المنطلقين بعد عقوبة فيرشتابن

وأنهى الهولندي التجارب التي أقيمت ليل السبت في المركز الأول، أمام لوكلير إبن إمارة موناكو، وزميل الأخير في فيراري الألماني سيباستيان فيتل. لكن بعد انتهاء التجارب، فرض المنظمون عقوبة الإرجاع لثلاثة مراكز على فيرشتابن لعدم إبطاء سرعة سيارته كما يجب بعد تعرض سائق مرسيدس الفنلندي فالتيري بوتاس لحادث خطر خلال التجارب.

وأقرّ فيرشتابن بعد نهاية التجارب الرسمية بأنه لم يبطئ سرعته بالشكل المطلوب بعد رفع العلم الأصفر على الحلبة. وقال رداً على سؤال عما إذا كان قد احترم القواعد المرعية في هذه الحالات "لا يبدو الأمر كذلك".

وتراجع فيرشتابن إلى المركز الرابع عند الانطلاق، على أن ينطلق لوكلير من المركز الأول وإلى جانبه فيتل، أمام سائق مرسيدس بطل العالم البريطاني لويس هاميلتون الذي سيكون أمام إمكانية لحسم لقبه العالمي السادس والثالث توالياً، بحال أنهى السباق الذي تستقبله حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز، متقدماً بفارق 14 نقطة أو أكثر عن بوتاس.

ويتصدّر هاميلتون الترتيب العام للسائقين بفارق 64 نقطة عن بوتاس، قبل أربع مراحل على نهاية الموسم بما فيها جائزة المكسيك.