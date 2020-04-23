فيروس كورونا: لوكلير متخوف من إلغاء الموسم ويكشف عن كيفية تمضية فترة الحجر

ولفت لوكلير الذي حل رابعا في الموسم الماضي، خلال مؤتمر صحفي عبر الفيديو، إلى أن مشاركته في السباقات الافتراضية تساعده على الحفاظ على ردود أفعاله.

وفي ما يلي نص الحوار:

سؤال: أي نوع من المحجورين أنت؟

جواب: أنا من أولئك الذين حددوا الأهداف. على الجانب الرياضي، من الذين يخرجون أقوى بكثير من ذي قبل لأن لدي الكثير من الوقت للتدريب. كما أحاول المساعدة قدر الإمكان، كما هو الحال مع البطولة (الافتراضية الخيرية) التي نظمناها بين السائقين، أو هنا في موناكو".

سؤال: ما هو أكثر شيء تفتقده؟

جواب "التسابق في فورمولا 1... ورؤية الناس، على ما أعتقد لا أطيق الانتظار حتى يبدأ الموسم لكنني لن أستعجل الأمور حتى تصبح آمنة تماما".

سؤال: لماذا استبدلت السباقات الفعلية بأخرى افتراضية؟

جواب: "سباق سيم" (جهاز محاكاة السباقات) يساعدني على تذكر أنني هنا من اجل التسابق، وأنا في انتظار العودة للصعود إلى السيارة. الشعور ليس هو نفسه لكنه يساعدني على الحفاظ على ردود أفعالي. إنه أقرب ما يمكنني العثور عليه".

سؤال: هل هذا الأمر للتسلية أو للربح؟

جواب: "حتى لو كانت لعبة، نحن السائقون نريد أن نكون قادرين على المنافسة في كل ما نقوم به. هو أيضا للمتعة! انها كمية كبيرة من التدريبات. لم ألعب منذ فترة طويلة، لكنني ربما ألعب حوالي خمس ساعات في اليوم".

سؤال: يمكننا أيضا أن نراك تتسابق على منصة "تويتش" الخاصة بـ "اي سبورت"..

جواب: "إنه شيء لم أكن أرى نفسي أفعله وأستمتع به، لكنني أحب ذلك حقا! بالنسبة للأشخاص الذين يتبعونني، إنه أقرب ما يمكنهم الحصول عليه من لوكلير "الحقيقي". مع سباقات فورمولا 1، ومع الضغط، يصبح الامر أكثر تعقيدا".

سؤال: متى وكيف تأمل في العودة للتسابق؟

جواب: "من الصعب التنبؤ لأن الأمور تتغير بسرعة. أتوقع أن تبدأ في مكان ما في أوروبا (خلال فصل الصيف) ولكن متى؟ لا أعرف. 12 أو 13 سباقا يبدو لي الحد الأدنى، عدد أقل هو دائما أفضل من لا شيء. (بدون جمهور) لن يكون سباقا عاديا، حيث ترى وتشعر وتسمع المشجعين، ما يحفزك. لكن أيضا أفضل من لا شيء أن نبدأ هكذا، بشكل يحفظ سلامة الجميع".

سؤال: بطولة مختصرة ستكون جيدة أو سيئة لفيراري؟

جواب: "لا اعتقد ان هذا الوضع يغير ميزان القوى كثيرا. لا نملك الأفضلية ونحن نعلم ذلك. حتى مع ثمانية سباقات، سيكون من الصعب الفوز على مرسيدس و(البريطاني) لويس (هاميلتون)، ولكن ربما سنخاطر أكثر في الاستراتيجية أو في التجاوز. ربما سيؤتي ذلك ثماره".

سؤال: مع جدول زمني أكثر كثافة، هل ستكون السباقات أكثر صعوبة بالنسبة للسيارة؟

جواب: "في العام الماضي كان لدينا تطور جيد. علينا أن نواصل العمل بالطريقة التي فعلناها وأنا متأكد من أن النتائج ستأتي. ولكن سيكون من الصعب على الجميع لأنه لن يكون لدينا وقت لتطوير السيارة. وسيكون العمل على الحلبة أكثر أهمية. يجب أن نكون جاهزين من السباق الأول لإعطاء العوائد المناسبة لفريقنا للذهاب فورا في الاتجاه الصحيح".

سؤال: ما رأيك، بإقامة عدة سباقات على نفس الحلبة في نفس الأسبوع؟

جواب: "علينا أن ننظر في هذه الإمكانية للحصول على أكبر عدد ممكن من السباقات. رأيت في مكان ما أنه يمكننا أيضا أن نستخدم بعض الحلبات بالعكس، سيكون ذلك طريفا! سوف نعيد اكتشافها وسيفقد السائقون الأكثر خبرة قليلا من المزايا".

سؤال: وماذا عن تنظيم ثلاثة سباقات خلال ثلاثة أسابيع؟

جواب: "أنا أتدرب أكثر من أي وقت مضى لذلك أعتقد أنني مستعد. سيكون من الصعب الابتعاد لفترة طويلة، ولكن هذه الفترة تنطوي على قرارات خاصة. علينا أن نستعد لذلك".

سؤال: هل تتخوف من إلغاء الموسم؟

جواب: "اعتقد ان كل شيء ممكن. نحن متفرجون تقريبا، علينا أن نستعد لكل شيء وننتظر. يجب أن تكون الأولية لسلامة الجميع، لذلك سننتظر".

سؤال: كيف ترى عملية العودة؟

جواب: "لن يكون الأمر سهلا لكنني أتطلع إليها حقا! هذه هي المرة الأولى التي لا اتسابق فيها كل هذا الوقت وسنبدأ على الفور بالتجارب الحرة والتصفيات والسباقات. ربما سيغير هذا الموضوع الأمور قليلا للتكيف بعد فترة طويلة بعيداً عن السيارة...".

سؤال: ما هي الصعوبات؟

جواب: " ليس من السهل العودة إلى روتين الحياة السابقة الخاص بك قبل الدخول إلى السيارة، بعد فترة طويلة من عدم قيامك بذلك. أحاول أن أتدرب على هذا كل أسبوع، حتى لو كان ذلك اثناء طهي المعكرونة!".