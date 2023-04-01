فيرستابن ينطلق من المركز الأول وبيريس أخيراً

في ظروف ملبدة بالغيوم والأجواء الباردة، حلّ ثنائي مرسيس البريطانيان جورج راسل ولويس هاميلتون بطل العالم سبع مرات، في المركزين الثاني والثالث، فيما سينطلق مفاجأة الموسم الإسباني المخضرم فرناندو ألونسو (أستون مارتن) من المركز الرابع.

ويمكن لمرسيدس تنفس الصعداء، بعد بداية موسم مخيبة، شهدت تتويج فيرستابن في البحرين وبيريس في السعودية.

حل هاميتلون خامساً في أول جولتين وراسل سابعاً في البحرين ورابعاً في جدة.

مرّة جديدة، تفوقت مرسيدس على غريمتها التاريخية فيراري، إذ حلّ الإسباني كارلوس ساينس خامساً وزميله شارل لوكلير من موناكو سابعاً.

وهذه المرة الثانية هذا الموسم ينطلق فيرستابن، بطل العالم في آخر موسمين، من المركز الأول، والثانية والعشرين في مسيرته، معادلاً انطلاقات ألونسو الذي حل ثالثاً في السباقين الافتتاحيين.

انطلق من المركز الخامس عشر في جدة، بعد مشكلات ميكانيكية، فتخطى السائق تلو الآخر ليحل ثانياً وراء بيريس.

وسجل السائق البالغ 25 عاماً زمناً قدره 1:16.732 دقيقة، بفارق 236 بالألف من الثانية عن راسل.

قال فيرستابن "أعتقد ان اللفة الأخيرة كانت جيدة جداً. نهاية الأسبوع كانت قاسية في ظل العمل لاستخدام الإطارات المناسبة".

في المقابل، عانى زميله بيريس الذي يتخلف عنه بفارق نقطة واحدة في الترتيب العام، من قلة التماسك والتوازن.

ترك الحلبة أربع مرات في الفترة الثالثة، فيما خرجت سيارته عن الحلبة في ظهوره الأول ضمن التجارب.

قال بيريس على جهاز الراديو محبطاً "إنها المسألة عينها مجدداً".

أما راسل، فكان بالغ السعادة لحلوله ثانياً "لم نتوقع ذلك أبداً. يا لها من تجارب لنا. بدت السيارة نشطة، وبصراحة أنا خائب لعدم نيل المركز الأول لأن السيارة كانت رائعة".