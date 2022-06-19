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تصفيات كأس العالم
فورمولا 1

فيرستابن ينتصر على ساينس ويحقق فوزه السادس

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سائق ريد بول الهولندي يحسم معركته الحامية مع كارلوس ساينس، محرزاً فوزه السادس لهذا الموسم بعدما أنهى جائزة كندا في الصدارة.

AFP

حسم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن معركته الحامية مع سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس، محرزاً فوزه السادس لهذا الموسم بعدما أنهى جائزة كندا الكبرى، الجولة التاسعة من بطولة العالم للفورمولا واحد، في الصدارة ما جعله يبتعد أكثر في الترتيب العام.

وأنهى بطل العالم للموسم الماضي السباق الكندي العائد إلى الروزنامة بعد غياب لعامين على التوالي بسبب فيروس كورونا، من حيث بدأه في المركز الأول أمام ساينس وبطل العالم سبع مرات سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، فيما جاء سائق فيراري الآخر شارل لوكلير من موناكو خامساً بعدما انطلق من المركز التاسع عشر قبل الأخير.
 

ماكس فيرستابن فورمولا 1
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