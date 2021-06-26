فيرستابن يضرب مجدداً وينطلق من المركز الأول

وعلى أرض الفريق النمساوي والحلبة التي تحمل اسم نفس الشركة المالكة له، أكد فيرستابن مجدداً أنه سيكون منافساً شرساً على اللقب العالمي الذي احتكره لأعوام طويلة فريق مرسيدس وسائقه البريطاني لويس هاميلتون، بانطلاقه من المركز الأول للسباق الثاني توالياً والثالث هذا الموسم.

وتقدم فيرستابن الذي تجاوز هاميلتون في الأمتار الأخيرة من السباق الماضي على حلبة لوكاستيليه في فرنسا محققاً بذلك فوزه الثالث للموسم ما سمح له في توسيع صدارته مع بطل العالم الى 12 نقطة، على زميل الأخير في مرسيدس فالتيري بوتاس لكن الفنلندي سيتراجع إلى المركز الخامس لتغريمه ثلاثة مراكز نتيجة القيادة الخطرة الجمعة في خط الحظائر.

وسمح هذا الأمر لهاميلتون بالتواجد الأحد بجانب فيرستابن على خط الانطلاق، ومن خلفهما البريطاني الآخر لاندو نوريس (ماكلارين-مرسيدس) وسائق ريد بول الآخر المكسيكي سيرخيو بيريس.

وقال فيرستابن بعد التجارب التأهيلية وحسمه الانطلاق من المركز الأول للمرة السادسة في مسيرته، إن "عطلة نهاية هذا الأسبوع كانت رائعة بالنسبة لنا. قيادة السيارة كانت جيدة في التجارب التأهيلية".

وكشف أنه "لم يكن من السهل التعامل مع زحمة السيارات (على الحلبة)، لكن اللفة الخامسة في الجولة الثالثة من التجارب التأهيلية كانت جيدة بما في الكفاية" لنيل المركز الأول.

لا أحد يعلم ما سيحصل

وبدوره أقر هاميلتون أن ريد بول "كانوا سريعين جداً في نهاية هذا الأسبوع وقد قدمت كل ما لدي. لم تكن الحصة التأهيلية المثالية بالنسبة لي، لكني الآن في الخط الأمامي بعد تلك العقوبة (المفروضة على بوتاس). فعلت كل ما بإمكاني فعله وندخل الى سباق الأحد للقتال".

وتابع "بشكل عام، تمتع ريد بول بتفوق حوالي ربع ثانية في كل لفة طوال مجريات هذه الجولة. أعتقد أنه كان بإمكاننا الاقتراب منهم بعض الشيء في الحصة التأهيلية، لكن في ظروف محاكاة السباق يوم الجمعة كانت لديهم أفضلية واضحة".

ورأى أنه "سيكون من المثير للاهتمام معرفة إن كان بإمكاننا منافستهم. بصراحة، لا أعتقد أن لدي السرعة اللازمة لمنافسة وتجاوز سيارة فيرستابن، هذا مؤكد. لكن لا بد لي من مواصلة الضغط. سأقدم كل ما لدي غداً، لكن على صعيد السرعة أدرك أن التفوق لمصلحتهم. قد نرى بعض المفاجآت غداً، ربما تهطل الأمطار، لا أحد يعلم ما سيحصل".

وينطلق ثنائي ألفا تاوري الفرنسي بيار غاسلي والياباني يوكي تسونودا من المركزين السادس والثامن توالياً، على أن يفصل بينهما سائق فيراري ابن إمارة موناكو شارل لوكلير.

وحقق بطل العالم السابق الإسباني فرناندو ألونسو نتيجة جيدة على متن سيارة ألبين بتأهله الى القسم الثالث من الحصة التأهيلية وحصوله على المركز التاسع أمام سائق أستون مارتن البريطاني لانس سترول.

وشهدت التجارب التأهيلية تبايناً كبيراً في تأدية سائقي الفريق الواحد، إذ اكتفى الإسباني كارلوس ساينس (فيراري) بالمركز الثاني عشر، الأسترالي دانيال ريكايردو (ماكلارين) في المركز الثالث عشر، وبطل العالم السابق الألماني سيباستيان فيتل (أستون مارتن) في المركز الرابع عشر.

