فيرستابن أول المنطلقين في جائزة النمسا الكبرى

وأنهى متصدر الترتيب الحالي سباق السرعة (سبرينت رايس) المكون من 23 لفة، من حيث بدأ في المركز الأول أمام ثنائي فيراري شارل لوكلير من موناكو والإسباني كارلوس ساينس اللذين بقيا في نفس مركزيهما عند الانطلاق أيضاً.

وكان الهولندي سعيداً بهذا الانتصار "الصغير" أمام الجماهير النمساوية وعلى الحلبة التي تحمل اسم الفريق النمساوي، قائلاً: "كان من الرائع رؤية هذا الكم الهائل من الدخان باللون البرتقالي"، في إشارة إلى لون العلم الهولندي.

وأضاف "كان سباقاً جيداً. ضغطت بأقصى ما يمكنني منذ البداية وحتى النهاية. اللفات الأولى سمحت لي بإدارة الفارق الذي أتمتع به، وبعدها حافظت على وتيرتي".

وبفوزه بثاني سباقات السرعة لهذا الموسم من أصل ثلاثة (أقيم الأول في الجولة الرابعة على حلبة إيمولا الإيطالية والثالث سيكون على حلبة إنترلاغوش البرازيلية في الجولة الحادية والعشرين قبل الأخيرة)، نال فيرستابن ثماني نقاط، فيما حصل لوكلير على سبع وساينس على ست.

وحصل سائق مرسيدس البريطاني جورج راسل على خمس نقاط لحلوله رابعاً أمام سائقي ريد بول المكسيكي سيرخيو بيريس (4 نقاط) وألبين الفرنسي إستيبان أوكون (3) وهاس الدنماركي كيفن ماغنوسون (2) وبطل العالم سبع مرات سائق مرسيدس البريطاني لويس هامليتون (1).

ورفع فيرستابن بهذا الانتصار رصيده في صدارة الترتيب العام الى 189 نقطة أمام زميله بيريس (151) ولوكلير (145) وساينس (133)، على أمل أن يكون الاحتفال أكبر الأحد بإحرازه الانتصار السابع للموسم والتقدم خطوة إضافية في معركة الاحتفاظ باللقب العالمي.

لكن الهولندي توقع أن تكون الأمور أصعب "غدا (الأحد في السباق)، لأنه سيكون أطول ويتوجب الانتباه الى الإطارات".

