فيراري يرى أن التعديلات الجديدة هي "الطريق الصحيح"

وأقر الاتحاد الدولي للسيارات (فيا) الخميس بالإجماع القواعد الجديدة التي تشمل وضع سقف لموازنات الفرق المشاركة في البطولة.

وفي تصريحات على هامش جائزة الولايات المتحدة الكبرى التي تقام خلال نهاية الأسبوع الحالي على حلبة أوستن في ولاية تكساس الأميركية، قال مدير فيراري ماتيا بينوتو أن الصانع الإيطالي لم يعارض التعديلات رغبة منه في إظهار مجهود جماعي مساند لمالكي حقوق البطولة، مجموعة "ليبرتي ميديا" الإعلامية الأميركية، الساعية الى إعادة إقبال المشجعين على منافسات الفئة الأولى، والاتحاد الدولي.

وقال بينوتو "لقد صوتنا لصالحها (التعديلات)، لذا نحن سعداء بها (...) اذا لم نكن سعداء، فعلى الأقل نعتبر أنها الطريق الصحيح للمضي قدما".

ورأى مدير الفريق الإيطالي الذي يعد من الأبرز في تاريخ رياضة الفئة الأولى، أن التعديلات التي ستدخل حيز التنفيذ بعد عامين هي "نقطة انطلاق" تمثل أفضل حزمة يمكن أن تنال تأييد الفرق المشاركة، مشددا في الوقت عينه على أنها تحتاج الى التطوير والتحسين في المستقبل.

وأضاف "نعتبر أن هذه هي اللحظة المناسبة للنظر الى الاستمرارية (...) على رياضتنا أن تكون مستدامة، جميعنا ندرك ذلك. علينا العمل بجد أيضا في المستقبل من أجل رياضة أكثر استدامة، صديقة أكثر للبيئة، لذا لا يزال ثمة الكثير من العمل للقيام به".

من جهته، رحب مدير فريق ريد بول البريطاني كريستيان هورنر بحذر بالقواعد الجديدة التي تشمل أيضا إدخال تعديلات على انسيابية السيارات من أجل تحسين تجربة التسابق ودينامية الهواء.

ورأى مدير الفريق الذي يعد المنافس الأساسي لمرسيدس وفيراري في البطولة، أن التعديل على تصميم السيارات هو إيجابي "لناحية السماح للسائقين بالتسابق بشكل أقرب من بعضهم البعض".

لكن هورنر، كما بعض السائقين الذين تقدمهم الألماني سيباستيان فيتل، انتقد زيادة وزن السيارات بموجب التعديلات الجديدة، معتبرا أن "السيارات ستصبح أثقل وزنا، وعلينا خفض ذلك".

وتابع "لكن أعتقد من حيث المبدأ أن ما يحاولون القيام به هو صحيح تماما. من المهم الآن أن نحاول العمل بشكل جماعي (...) من أجل مصلحة الرياضة"، محذرا في الوقت عينه من أن تأخير فرض سقف على موازنات الفرق قد يدفعها الى الانفاق بشكل كبير في 2020.

كما لقيت التعديلات تأييد نائبة مدير فريق وليامس، كلير وليامس، التي رأت فيها "كل ما كنا نريده من أوجه عدة. القواعد المالية هي بالتحديد ما كنا نرغب به (...) نفهم أنها خطوة أولى، لكنها خطوة في الاتجاه الصحيح لضمان أن الرياضة، وفريق مثل فريقنا، ستتمكن من الاستمرار".