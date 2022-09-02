فورمولا 1: بياستري سائقاً لماكلارين وليس ألبين في 2023

وكان السائق البالغ 21 عاماً محط نزاع بين ماكلارين وألبين، بعدما أعلن الأخير أن الأسترالي سيحلّ بدلاً من الإسباني فرناندو ألونسو في 2023.

لكن بياستري، سارع إلى النفي حينها بالقول "لم أوقع عقداً مع ألبين لعام 2023. لن أكون سائقهم العام المقبل".

وحكمت لجنة تحكيم "فيا" لصالح ماكلارين، وبالتالي، سيكون بياستري بديلاً لمواطنه دانيال ريكاردو في الفريق، بعدما وافق الأسبوع الماضي على إنهاء عقده قبل عام من موعده.

وقال بياستري في بيان لماكلارين على موقعه الإلكتروني "أنا متحمس للغاية لأن بدايتي في الفورمولا 1 ستكون مع فريق مرموق مثل ماكلارين، وأنا ممتن للغاية للفرصة التي أتيحت لي".

وأضاف أن "الفريق لديه تقليد طويل في منح المواهب الشابة فرصة، وأنا أتطلع إلى العمل الجاد جنباً إلى جنب مع (البريطاني) لاندو (نوريس) لدفع الفريق نحو مقدمة الترتيب".

وقال الرئيس التنفيذي لـ"ماكلارين رايسنغ" زاك براون إن "أوسكار هو أحد المواهب الصاعدة القادمة من خلال سلسلة الارتقاء في الفورمولا 1. يسعدنا أن نراه ينضم إلى الفريق لعام 2023".

من جهته، أصدر فريق ألبين بياناً مقتضباً قال فيه إن "فريق ألبين في فورمولا 1 يشكر مكتب إقرار التعاقدات لانعقاده الاثنين ونعترف بالقرار الذي اتخذوه".

وأضاف "نحن نعتبر أن الأمر قد انتهى من جانبنا وسنعلن عن التشكيلة الكاملة لسائقي 2023 في الوقت المناسب. تركيزنا المباشر هو سباق جائزة هولندا الكبرى وتأمين النقاط في معركتنا على المركز الرابع في بطولة الصانعين".