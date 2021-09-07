فورمولا 1: ألفا تاوري يجدّد عقدي غاسلي وتسونودا حتى 2022

وقال ألفا تاوري في بيان إن "الثبات والاستقرار أمران حاسمان في ظل حقبة جديدة من الفورمولا 1، مع إدخال تعديلات جديدة حيّز التنفيذ في العام 2022. يعتقد الفريق أن الثنائي الحالي سيكون قادراً على تحقيق نتائج جيدة، بعدما عمل بالفعل بشكل جيد في 2021".

سيشكّل الموسم المقبل تحديًا مهمًا للفرق المغمورة، على غرار ألفا تاوري، في مواجهة الصانعين الكبار كمرسيدس، ريد بول، فيراري، ماكلارين وألبين، حيث ستؤدي التغييرات المرتقبة إلى إعطاء الأداء الفردي بُعدًا حقيقيًا.

وأضاف البيان "قدّم بيار أداء رائعًا عَكَس دوره كقائد الفريق هذا الموسم، من خلال صعوده إلى منصة التتويح (حلّ ثالثا في أذربيجيان)، بالإضافة إلى حلوله في المراكز العشرة الأولى في ترتيب السائقين (يحتل المركز الثامن)".

وتابع "أما بالنسبة ليوكي، الذي أصبح أول سائق ياباني يسجل نقاطًا في أول سباق له في الفورمولا 1 (حلّ تاسعًا في البحرين في نهاية آذار/مارس)، فقد خاض هذا التحدي الجديد واستمر في اكتسابه المعرفة خلال موسمه الأول".

