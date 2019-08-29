فورمولا واحد: مرسيدس يعلن بقاء بوتاس معه لموسم 2020

أعلن فريق مرسيدس للفورمولا واحد الخميس بقاء سائقه الفنلندي فالتيري بوتاس معه لموسم 2020، ليضع حدًا للتكهنات بشأن مستقبل السائق المخضرم قبل جائزة بلجيكا الكبرى الاحد.

وقال الفريق الالماني في بيان: "يؤكد فريق مرسيدس - اي ام جي بيتروناس موتورسبورت بقاء فالتيري بوتاس لموسم 2020 من الفورمولا واحد".

وقال بوتاس الذي حقق الفوز بخمسة سباقات منذ انضمامه الى الفريق الالماني عام 2017 "أنا سعيد وفخور جدًا لامكانية تواجدي مع الفريق لموسم رابع. تحسن أدائي من عام الى آخر وانها طريقة رائعة لبدء النصف الثاني من موسم 2019".

وتابع السائق الذي فاز بسباقي أستراليا وأذربجيان هذا الموسم: "هدفي أن أصبح بطلا للعالم وأعتبر مرسيدس الخيار الافضل لتحقيق هذا الهدف عام 2020".

وأعرب النمسوي توتو وولف مدير الفريق عن سعادته لبقاء الفنلندي حيث أكد أنه "لعام 2019، كنا قد وضعنا لبوتاس تحديًا للعودة أقوى من 2018 وقد قدم مستويات رائعة في السباقات الاولى" مشيرًا الى ان شراكته مع زميله في الفريق، البريطاني لويس هاميلتون "يحتذى بها".

ويحتل الفنلندي الذي بلغ عامه الثلاثين الاربعاء، المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم للسائقين بفارق 62 نقطة عن هاميلتون قبل تسعة سباقات على نهاية الموسم.