فريق هاس يعلن تعاقده مع ميك شوماخر

وسيخوض الألماني الشاب، نجل بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات الأسطورة مايكل، بداياته كسائق أساسي في بطولة الفئة الأولى عام 2021 مع فريق هاس "بعقد لعدة سنوات"، بحسب ما أعلن الفريق الأميركي في بيان.

وللدخول أكثر في أجواء المنافسات، سيشارك السائق البالغ 21 عاما في التجارب الحرة الأولى من جائزة أبوظبي الكبرى في 11 كانون الأول/ديسمبر وتجارب نهاية السنة على الحلبة عينها في ياس مارينا في 15 الجاري.







وسيقود شوماخر إلى جانب الروسي نيكيتا مازيبين البالغ 21 عاماً أيضاً.

وكان شوماخر الابن انضم العام الماضي إلى أكاديمية فيراري للسائقين في سعيه للانتقال إلى فريق "الحصان الجامح" والسير على خطى والده "البارون الأحمر" الذي قاد الصانع الإيطالي إلى قمة الفئة الأولى محرزاً معه لقب بطولة السائقين خمس مرات والصانعين ست مرات، علماً أن سجل "شومي" يتضمن سبعة ألقاب عالمية للسائقين.

وتُوّج ميك بطلاً للسلسلة الأوروبية لسباقات "فورمولا 3" عام 2018، قبل أن يتدرج صعوداً لـ"لفورمولا 2" العام الماضي حيث لم يتمكن من احتلال أفضل من المركز الثاني عشر في الترتيب النهائي للسائقين مع انتصار يتيم على حلبة هنغارورينغ المجرية. لكن هذا الموسم يتصدر ترتيب بطولة فورمولا 2 قبل جولة واحدة على الختام في البحرين.

قال مدير هاس غونار شتاينر "فاز ميك بسباقين، صعد عشر مرات على المنصة وتألق أمام مواهب استثنائية في 2020. أنا مقتنع بترقيته الى الفورمولا 1 نظراً لادائه"، مستبعداً أي تكهنات حول التعاقد مع الألماني نظرا لاسمه وارتباطه بفيراري.

ودخل شوماخر الأب (51 عاما) في "سبات" عميق منذ 29 كانون الأول/ديسمبر 2013، يوم تعرض لحادث تزلج سبب له إصابة في الرأس. وتحيط عائلته التي تتخذ من غلاند في سويسرا مقراً لإقامتها، وضعه الصحي بالسرية التامة.